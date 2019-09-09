Помощник госсекретаря США: Соединенные Штаты всегда будут поддерживать Грузию

"США всегда будут поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках международно признанных границ".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом выступая в Тбилиси на пресс-конференции "Что теперь?" ("Now what?") заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Филипп Рикер.

По его словам, США придают большое значение прозападным ценностям Грузии: "Соединенные Штаты поддерживают интеграцию Грузии в Европейский Союз и его экономическое пространство".

Ф.Рикер выразил надежду, что парламентские выборы 2020 года в Грузии будут способствовать дальнейшему укреплению демократии в стране.

Представитель Госдепартамента поблагодарил Грузию за поддержку миротворческой миссии США в Афганистане.