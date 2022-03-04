Помощник госсекретаря США проведет переговоры в Турции

Помощник госсекретаря США Венди Шерман с 4 по 11 марта посетит Турцию, Испанию, Марокко, Алжир и Египет.

Помощник госсекретаря США Венди Шерман с 4 по 11 марта посетит Турцию, Испанию, Марокко, Алжир и Египет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу.

В сообщении говорится, что помощник госсекретаря 4-5 марта 2022 года планирует встречи с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Уналом, представителями правительства Турции в Стамбуле и Анкаре. Во время встреч будут обсуждаться вопросы агрессии России против Украины, двухсторонние отношения между США и Турцией, детали совместных действий по поддержку Украины.

Госдеп сообщает, что Шерман после Стамбула и Анкары отправится в Мадрид, Рабат, Касабланку, Алжир и Каир.