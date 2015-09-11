Помощник госсекретаря США посетит Украину

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 11 сентября посетит Украину для участия в конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), которая будет проходить в Киеве. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента США.

В. Нуланд также встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками, партийными лидерами и членами гражданского общества, чтобы обсудить ряд двусторонних и региональных вопросов.