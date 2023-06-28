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Помощник Байдена обсудил с советником Эрдогана события в России и Украину

Помощник Байдена обсудил с советником Эрдогана события в России и Украину Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главным советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России, конфликт в Украине и вступление Швеции в НАТО.
В регионе
28 июня 2023 г. 06:34
Помощник Байдена обсудил с советником Эрдогана события в России и Украину

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главным советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России, конфликт в Украине и вступление Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Стороны также затронули вопрос продления черноморской зерновой инициативы после 18 июля и обсудили подготовку к предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Салливан подчеркнул, что, по мнению Соединенных Штатов, Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее", - отметили в Белом доме.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin köməkçisi Ərdoğanın müşaviri ilə Rusiyadakı son hadisələri müzakirə edib

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