Помощник Байдена обсудил с советником Эрдогана события в России и Украину

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главным советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России, конфликт в Украине и вступление Швеции в НАТО.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главным советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России, конфликт в Украине и вступление Швеции в НАТО.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Стороны также затронули вопрос продления черноморской зерновой инициативы после 18 июля и обсудили подготовку к предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Салливан подчеркнул, что, по мнению Соединенных Штатов, Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее", - отметили в Белом доме.