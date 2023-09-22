Полянский: Необходимо подготовить дорожную карту для интеграции армянского населения Карабаха в правовое поле Азербайджана

"Для интеграции армянского населения Карабаха в правовой уровень Азербайджана должна быть подготовлена ​​поэтапная дорожная карта с твердой гарантией их прав и безопасности".

"Для интеграции армянского населения Карабаха в правовой уровень Азербайджана должна быть подготовлена ​​поэтапная дорожная карта с твердой гарантией их прав и безопасности".

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия играет ведущую роль в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией и заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе.

Дипломат сообщил, что признание Карабаха частью территории Азербайджана было официально определено Ереваном на саммитах, проводимых под эгидой Евросоюза.

"Для интеграции армянского населения Карабаха в правовое поле Азербайджана должна быть подготовлена ​​поэтапная дорожная карта с твердой гарантией их прав и безопасности.

Усилия Москвы направлены на скорейшую нормализацию отношений между Ереваном и Баку по всем направлениям, включая подготовку мирного соглашения, делимитацию границ и открытие сообщений между двумя странами", - отметил Д.Полянский.