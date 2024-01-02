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Получившим гражданство РФ водителям придется пересдавать экзамен на права

Получившим гражданство РФ водителям придется пересдавать экзамен на права Все водители, получившие российское гражданство или вид на жительство, не смогут управлять автомобилем по иностранным правам, если с момента переезда в Россию прошло более года.
В регионе
2 января 2024 г. 08:25
Получившим гражданство РФ водителям придется пересдавать экзамен на права

Все водители, получившие российское гражданство или вид на жительство, не смогут управлять автомобилем по иностранным правам, если с момента переезда в Россию прошло более года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, им придется пересдать экзамен на получение российского водительского удостоверения, следует из соответствующего закона.

"Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года", - сказано в документе. Закон устанавливает, что иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства. Требование распространяется и на россиян с иностранными правами, которые те, например, оформили во время длительного нахождения за границей. Эти документы россиянам также придется заменить спустя год с даты первого въезда в РФ.

Исключения составят водительские права россиян, выданные в Беларуси, и граждан Беларуси, получивших вид на жительство в РФ. Также смогут получить водительское удостоверение на основании иностранных водительских прав без прохождения обучения, сдачи экзаменов и предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для управления ТС сотрудники дипломатических представительств и члены их семей. Если автомобилист будет ездить с недействительными правами в России, ему грозит штраф (до 15 тыс. рублей) и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

Российские водительские удостоверения на основании иностранных национальных прав наиболее популярных категорий (М - мопеды, скутеры, легкие квадроциклы, А - мотоциклы, В - легковые машины и подкатегорий А1, В1 - легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклы) будут выдавать после успешной сдачи теоретического экзамена. Автошколу при этом посещать не надо. Практический экзамен в ГИБДД таким водителям также не придется сдавать. Обязательным условием для получения прав будет предоставление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.

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