Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси

Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено.

Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси установлено.

Как передает Report , об этом сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

"Несколько минут назад был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия", - приводит его слова агентство Tasnim. Командующий добавил, что все задействованные в поисково-спасательной операции "направляются в район" жесткой посадки и что он надеется "сообщить народу хорошие новости".

Отметим, что вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.