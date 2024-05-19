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Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси

Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено.
В регионе
19 мая 2024 г. 23:36
Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси

Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси установлено.

Как передает Report, об этом сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

"Несколько минут назад был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия", - приводит его слова агентство Tasnim. Командующий добавил, что все задействованные в поисково-спасательной операции "направляются в район" жесткой посадки и что он надеется "сообщить народу хорошие новости".

Отметим, что вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

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Версия на азербайджанском языке SEPAH: Rəisinin helikopterinin dəqiq yeri müəyyən edilib

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