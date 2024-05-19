Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси

Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси установлено.
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"Несколько минут назад был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия", - приводит его слова агентство Tasnim. Командующий добавил, что все задействованные в поисково-спасательной операции "направляются в район" жесткой посадки и что он надеется "сообщить народу хорошие новости".
Отметим, что вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.