Полторы тысячи военных на российской базе в Армении будут заменены

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ На российской военной базе в Армении прошла первая отправка увольняемых военных и их замена на военнослужащих из частей Южного военного округа (ЮВО) и других военных округов России, передает Report со ссылкой на ЮВО.

"До начала декабря планируется заменить около 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву. Для отправки военнослужащих из армянского города Гюмри используются самолеты гражданской авиации, курсирующие по маршрутам основных крупных международных аэропортов городов Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск", - говорится в сообщении округа.

Отмечается, что более 50% военнослужащих, прибывающих на базу в Армении по замене, являются подготовленными специалистами и назначаются на должности связистов, разведчиков, кинологов, саперов, снайперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.