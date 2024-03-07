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Польские националисты потребовали отставки главы МВД из-за уличных беспорядков

Польские националисты потребовали отставки главы МВД из-за уличных беспорядков Польские националисты требуют отставки главы МВД и администрации Марчина Кервиньского из-за произошедших в среду уличных беспорядков.
В регионе
7 марта 2024 г. 16:41
Польские националисты потребовали отставки главы МВД из-за уличных беспорядков

Польские националисты требуют отставки главы МВД и администрации Марчина Кервиньского из-за произошедших в среду уличных беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил вице-спикер сейма страны от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак.

"Я буду сегодня требовать информации от премьера по этому вопросу, и мы требуем отставки министра Кервиньского за то, что произошло. Этого не могло произойти без позволения сверху. Не исключаю, что среди протестующих были единичные агрессивные личности, но десятки сотрудников полиции были использованы для провоцирования беспорядков из-за того, что их направили просто в толпу", - сказал он, отметив, что полиция применила слезоточивый газ, в результате чего также пострадали некоторые депутаты "Конфедерации".

В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции поджигали покрышки и бросали в сторону здания сейма горящие предметы. Они также разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию. В результате чего были ранены 14 полицейских, задержаны 52 участника беспорядков.

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Версия на английском языке Polish nationalists demand resignation of internal minister due to riots

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