Польские фермеры возобновили блокаду на КПП "Угринов-Долгобычев"

На территории Польши возобновилась блокировка движения для грузовиков на контрольно-пропуском пункте (КПП) "Угринов-Долгобычев".

На территории Польши возобновилась блокировка движения для грузовиков на контрольно-пропуском пункте (КПП) "Угринов-Долгобычев".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновилось блокирование движения для грузовиков", - пишет ГПСУ.

В результате блокировки затруднено движение как на выезд из Польши, так и на въезд. Ожидается, что блокада продлится как минимум до конца текущего месяца.

С 9 февраля польские фермеры начали протесты, как на дорогах страны, так и в пунктах пропуска с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.