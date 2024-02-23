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Польские фермеры могут заблокировать границу с Германией

Польские фермеры могут заблокировать границу с Германией Польские фермеры наряду с закрытием границы с Украиной, могут заблокировать границу и с Германией.
В регионе
23 февраля 2024 г. 17:26
Польские фермеры могут заблокировать границу с Германией

Польские фермеры наряду с закрытием границы с Украиной, могут заблокировать границу и с Германией.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

Сообщается, что фермеры продолжат блокировать дорогу S3, протест, вероятно, продлится до 20 марта. Они планируют полностью перекрыть движение на границе с Германией и круглосуточно бастовать.

Отмечается, что движение грузовиков собирается направить в объезд. Однако планы фермеров могут измениться, поскольку предприниматели выступили против блокировки трасс. Петицию к мэру пограничного города Слубице направили владельцы транспортных компаний, АЗС, автомастерских, складов и т.д.

Международные транспортные компании также угрожают фермерам судебными исками за ущерб.

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Фермеры блокируют пункты пропуска, недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно. В связи с этим посольство Украины в Польше направило официальную ноту польским властям с требованием привлечь к ответственности причастных к инциденту с зерном.

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