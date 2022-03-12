Польша заявила о попытке силового форсирования границы со стороны Беларуси

Польская погранслужба обвинила белорусских пограничников в том, что они участвовали в забрасывании польских патрулей камнями и бревнами во время новых попыток нелегальных мигрантов прорваться через границу.

Польская погранслужба обвинила белорусских пограничников в том, что они участвовали в забрасывании польских патрулей камнями и бревнами во время новых попыток нелегальных мигрантов прорваться через границу.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"11 марта на территорию Польши пробовали нелегально проникнуть из Беларуси 46 человек. Иностранцы и белорусские пограничники бросали в патрули камни и бревна. Сегодня до 7 часов утра задержано уже 26 иммигрантов. На участке погранзаставы Мельник имела место очередная попытка силового форсирования границы", - говорится в сообщении погранслужбы Польши.

Ранее польская пограничная стража констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов.