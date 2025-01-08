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Польша проведет встречу глав МО ФРГ, Франции, Британии, Италии и Украины

Польша проведет встречу глав МО ФРГ, Франции, Британии, Италии и Украины Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о проведении им 13 января встречи министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Украины.
В регионе
8 января 2025 г. 14:53
Польша проведет встречу глав МО ФРГ, Франции, Британии, Италии и Украины

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о проведении им 13 января встречи министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции в Сейме (нижняя палата польского парламента).

"Я пригласил [на переговоры в Польшу в] понедельник на следующей неделе (13 января - прим. ТАСС) министров обороны Германии, Франции, Великобритании и Италии", - сказал он.

Он также сообщил, что в формате видеоконференции к встрече присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров.

Представители оборонных ведомств будут обсуждать изменения, которые могут произойти после прихода новой администрации США.

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