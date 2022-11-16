Польша повысила боеготовность после сообщений о падении ракет

Польша повысила боевую готовность ряда воинских частей после взрыва близ границы с Украиной, в результате которого погибли два человека.

Польша повысила боевую готовность ряда воинских частей после взрыва близ границы с Украиной, в результате которого погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на Rzeczpospolita , об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер после срочного заседания комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

По его словам, на месте происшествия уже побывали следователи.

Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что президент Анджей Дуда поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о возможности применения четвертой статьи соглашения альянса. Она предусматривает консультации союзников, если один из членов блока считает, что под угрозой находится территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран НАТО. Ранее ряд стран блока уже сообщали о начале консультаций с Польшей.