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Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Leopard 2 Украине

Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Leopard 2 Украине Польша отправила Германии официальный запрос о разрешении передать танки Leopard 2 Украине.
В регионе
24 января 2023 г. 13:48
Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Leopard 2 Украине

Польша отправила Германии официальный запрос о разрешении передать танки Leopard 2 Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Они уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю германскую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - написал в соцсетях Блащак.

Напомним, ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить другим странам поставки Leopard в Украину.

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Версия на английском языке Poland officially asks Germany for permission to transfer Leopard 2 to Ukraine

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