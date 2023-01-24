Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Leopard 2 Украине

Польша отправила Германии официальный запрос о разрешении передать танки Leopard 2 Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Они уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю германскую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - написал в соцсетях Блащак.

Напомним, ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить другим странам поставки Leopard в Украину.