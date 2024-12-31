Польша, Франция, ФРГ намерены отменить "безвиз" для чиновников Грузии

Франция, Германия, Польша в соответствии с решением ЕС намерены ввести запрет на безвизовый въезд владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Франция, Германия, Польша в соответствии с решением ЕС намерены ввести запрет на безвизовый въезд владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Как передает Report , об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД "Веймарского треугольника" (Франция, Германия, Польша).

"В этой связи мы введем в действие решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов", - говорится в тексте заявления, размещенном на сайте польского МИД. Также главы внешнеполитических ведомств "Веймарского треугольника" планируют рассмотреть введение других мер против грузинских властей как на уровне ЕС, так и внутри этих стран.

Отметим, что 20 декабря Еврокомиссия (ЕК) официально предложила приостановить безвизовый режим для чиновников и дипломатов Грузии. Исполнительное решение по этой инициативе не будет принято раньше середины января, когда после рождественских каникул министры иностранных дел ЕС соберутся на плановое заседание Совета ЕС. Решение должно быть единогласным, поэтому нет никаких гарантий, что инициатива ЕК будет утверждена.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили акции протеста.