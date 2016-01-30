Полпред президента России на Кавказе заявил о притоке зарубежных боевиков в Дагестан

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов заявил о пополнении бандподполья Дагестана боевиками из-за рубежа, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Работа силовиков сегодня изменилась и проводится точечно, с минимальными потерями среди населения. Не стоит забывать, что, к сожалению, процесс пополнения рядов бандформирований в Дагестане еще имеет место быть — в том числе и из зарубежных стран", — заявил Меликов.

Ранее российские СМИ сообщили о начале очередной контртеррористической операции в трех районах Дагестана. Правоохранители ведут поиски боевиков и их пособников.