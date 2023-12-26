Полный запуск АЭС "Аккую" внесли в план развития Турции до 2028 года

Полный ввод в строй АЭС "Аккую" внесен в стратегический план развития Турции до 2028 года.

Полный ввод в строй АЭС "Аккую" внесен в стратегический план развития Турции до 2028 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в тексте утвержденного властями плана развития на 2024-2028 годы.

"Все энергоблоки атомной электростанции "Аккую" начнут производить электроэнергию. Продолжатся усилия по увеличению мощности атомных электростанций. Будут проводиться исследования новых технологий, таких как малые модульные реакторы, ядерный синтез, реакторные технологии следующих поколений", - говорится в документе.

Также в планах властей провести работу по созданию в стране полигона для безопасного захоронения ядерных отходов.

В целом план ставит задачу повысить применение ядерных технологий в электроэнергетике, "добавить АЭС в портфолио источников производства электричества" в стране. Также заявлена цель увеличивать участие турецкой промышленности в сфере ядерной энергетики и технологий.