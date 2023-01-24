Полномочия омбудсмена Армении прекращены

Полномочия омбудсмена Армении Кристине Григорян прекращены.

Полномочия омбудсмена Армении Кристине Григорян прекращены.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

"Принимая за основу заявления об отставке Защитника прав человека, руководствуясь частью 5 статьи 193 Конституции Армении и частями 2 и 4 статьи 13 конституционного закона "О защитнике прав человека", считать полномочия Кристине Григорян досрочно прекращенными", - говорится в сообщении.

23 января омбудсмен Армении Кристине Григорян представила прошение об отставке в Национальное собрание. Решение это связано с переходом на другую работу.

Сообщалось, что замминистра социального обеспечения и труда Армении Татевик Степанян может быть выдвинута на должность омбудсмена.