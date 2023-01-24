О нас

Полномочия омбудсмена Армении прекращены

Полномочия омбудсмена Армении прекращены Полномочия омбудсмена Армении Кристине Григорян прекращены.
В регионе
24 января 2023 г. 17:51
Полномочия омбудсмена Армении прекращены

Полномочия омбудсмена Армении Кристине Григорян прекращены.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

"Принимая за основу заявления об отставке Защитника прав человека, руководствуясь частью 5 статьи 193 Конституции Армении и частями 2 и 4 статьи 13 конституционного закона "О защитнике прав человека", считать полномочия Кристине Григорян досрочно прекращенными", - говорится в сообщении.

23 января омбудсмен Армении Кристине Григорян представила прошение об отставке в Национальное собрание. Решение это связано с переходом на другую работу.

Сообщалось, что замминистра социального обеспечения и труда Армении Татевик Степанян может быть выдвинута на должность омбудсмена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenian Human Rights Defender's tenure terminated
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ombudsmanının fəaliyyətinə xitam verilib

Другие новости из категории

Представитель ЕК: Осведомлены о фактах коррупции в Украине
Представитель ЕК: Осведомлены о фактах коррупции в Украине
24 января 2023 г. 16:01
Кабмин Украины назначил нового замминистра экономики
Кабмин Украины назначил нового замминистра экономики
24 января 2023 г. 15:47
Антикоррупционный суд Украины арестовал замминистра по инфраструктуре
Антикоррупционный суд Украины арестовал замминистра по инфраструктуре
24 января 2023 г. 15:39
Новым омбудсменом Армении может стать замминистра соцобеспечения и труда
Новым омбудсменом Армении может стать замминистра соцобеспечения и труда
24 января 2023 г. 15:29
Глава Инспекционного органа продбезопасности Армении подал в отставку
Глава Инспекционного органа продбезопасности Армении подал в отставку
24 января 2023 г. 15:17
Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7
Кулеба сегодня примет участие в заседании глав МИД стран G7
24 января 2023 г. 15:09
В Кабмине Украины готовятся кадровые перестановки
В Кабмине Украины готовятся кадровые перестановки
24 января 2023 г. 14:35
Свыше 90% опрошенных в Турции против поддержки членства Швеции в НАТО
Свыше 90% опрошенных в Турции против поддержки членства Швеции в НАТО
24 января 2023 г. 14:13
В Украине еще один чиновник подал в отставку
В Украине еще один чиновник подал в отставку
24 января 2023 г. 14:05
Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Leopard 2 Украине
Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Leopard 2 Украине
24 января 2023 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi