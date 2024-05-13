Полномочия члена Совета старейшин Еревана досрочно приостановлены

В Армении Центризбирком сегодня созвал внеочередное заседание, где досрочно прекращены полномочия члена фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана Артура Испиряна.

В Армении Центризбирком сегодня созвал внеочередное заседание, где досрочно прекращены полномочия члена фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана Артура Испиряна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В повестке заседания был протокол, направленный мэром Еревана в ЦИК 10 мая о досрочном прекращении полномочий Испиряна.

Согласно протоколу ЦИК, в качестве нового кандидата зарегистрирована представитель пропорционального списка партии "Гражданский договор" Кристине Варданян.