Полномочия армянского депутата Арсеняна прекращены

Полномочия депутата Народного собрания Армении Гургена Арсеняна прекращены.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Решение принято, исходя из заявления Арсеняна об отставке и в соответствии с законодательством, сказано в протоколе, подписанном спикером НС Аленом Симоняном.
Ранее сообщалось о том, что депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян подал заявление об отказе от мандата. Ожидается, что Арсеняна назначат на пост посла Армении в России. Официальный указ о его назначении может быть опубликован в сентябре.