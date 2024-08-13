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Полномочия армянского депутата Арсеняна прекращены

Полномочия армянского депутата Арсеняна прекращены Полномочия депутата Народного собрания Армении Гургена Арсеняна прекращены.
В регионе
13 августа 2024 г. 16:44

Полномочия депутата Народного собрания Армении Гургена Арсеняна прекращены.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Решение принято, исходя из заявления Арсеняна об отставке и в соответствии с законодательством, сказано в протоколе, подписанном спикером НС Аленом Симоняном.

Ранее сообщалось о том, что депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян подал заявление об отказе от мандата. Ожидается, что Арсеняна назначат на пост посла Армении в России. Официальный указ о его назначении может быть опубликован в сентябре.

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