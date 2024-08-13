Полномочия армянского депутата Арсеняна прекращены

Полномочия депутата Народного собрания Армении Гургена Арсеняна прекращены.

Полномочия депутата Народного собрания Армении Гургена Арсеняна прекращены.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Решение принято, исходя из заявления Арсеняна об отставке и в соответствии с законодательством, сказано в протоколе, подписанном спикером НС Аленом Симоняном.

Ранее сообщалось о том, что депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян подал заявление об отказе от мандата. Ожидается, что Арсеняна назначат на пост посла Армении в России. Официальный указ о его назначении может быть опубликован в сентябре.