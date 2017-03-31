Полковник Службы безопасности Украины убит в результате взрыва в центре Мариуполя - ВИДЕО

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш убит в результате взрыва, который произошел в пятницу в Центральном районе Мариуполя. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак.

Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился сотрудник спецслужбы. О других пострадавших не сообщается.

Ключевой версией произошедшего в правоохранительных органах называют теракт.

Следственно-оперативная группа сотрудников СБУ, прокуратуры и полиции сейчас находится на месте происшествия. Они выясняют обстоятельства преступления и допрашивают свидетелей. Также работают саперы, которые устанавливают тип использованного взрывного устройства.