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Политолог: За протестами в Грузии стоят деструктивные силы в Европе

Политолог: За протестами в Грузии стоят деструктивные силы в Европе За протестами в Грузии явно стоят деструктивные силы в Европе, которые используют финансовые и политические инструменты, стремясь разделить общество и усилить напряженность.
В регионе
30 ноября 2024 г. 14:34
Политолог: За протестами в Грузии стоят деструктивные силы в Европе

За протестами в Грузии явно стоят деструктивные силы в Европе, которые используют финансовые и политические инструменты, стремясь разделить общество и усилить напряженность.

Об этом грузинскому бюро Report заявил политолог Давид Чикелидзе.

"Они не критикуют действия полиции в Европе, когда те разгоняют протестующих на своих улицах, но сразу поднимают шум о якобы "нарушениях прав человека", если это происходит в Грузии. Эти двойные стандарты ярко демонстрируют, насколько неадекватен подход Европейского Союза к результатам выборов", - сказал он.

Политолог отметил, что Грузия опережает Молдову, Украину и Боснию и Герцеговину на пути к членству в Европейском Союзе. "Однако некоторые западные политики ограничиваются лишь постоянной критикой Грузии. Они осуждают торговые отношения между Грузией и Россией, не замечая, что даже Литва экспортирует в Россию больше вина, чем Грузия. Это явное лицемерие. Очевидно, что такие заявления преследуют цель втянуть Грузию в противостояние с Россией", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что протесты внутри страны финансируются и систематически поддерживаются извне. "Внешнее вмешательство всегда разрушительно. Развитие Грузии прежде всего зависит от воли народа, и страна всегда выходила победителем из трудностей. И на этот раз есть большие надежды, что народ победит своей волей. Никакая внешняя сила не может манипулировать этим процессом", — подчеркнул он.

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