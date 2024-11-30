Политолог: За протестами в Грузии стоят деструктивные силы в Европе

За протестами в Грузии явно стоят деструктивные силы в Европе, которые используют финансовые и политические инструменты, стремясь разделить общество и усилить напряженность.

За протестами в Грузии явно стоят деструктивные силы в Европе, которые используют финансовые и политические инструменты, стремясь разделить общество и усилить напряженность.

Об этом грузинскому бюро Report заявил политолог Давид Чикелидзе.

"Они не критикуют действия полиции в Европе, когда те разгоняют протестующих на своих улицах, но сразу поднимают шум о якобы "нарушениях прав человека", если это происходит в Грузии. Эти двойные стандарты ярко демонстрируют, насколько неадекватен подход Европейского Союза к результатам выборов", - сказал он.

Политолог отметил, что Грузия опережает Молдову, Украину и Боснию и Герцеговину на пути к членству в Европейском Союзе. "Однако некоторые западные политики ограничиваются лишь постоянной критикой Грузии. Они осуждают торговые отношения между Грузией и Россией, не замечая, что даже Литва экспортирует в Россию больше вина, чем Грузия. Это явное лицемерие. Очевидно, что такие заявления преследуют цель втянуть Грузию в противостояние с Россией", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что протесты внутри страны финансируются и систематически поддерживаются извне. "Внешнее вмешательство всегда разрушительно. Развитие Грузии прежде всего зависит от воли народа, и страна всегда выходила победителем из трудностей. И на этот раз есть большие надежды, что народ победит своей волей. Никакая внешняя сила не может манипулировать этим процессом", — подчеркнул он.