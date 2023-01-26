Политолог: Выход Ирана из ДНЯО спровоцирует рост напряженности в Каспийском регионе

Если Исламская Республика Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), то это может спровоцировать дополнительную напряженность в Каспийском регионе.

Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может спровоцировать дополнительную напряженность в Каспийском регионе.

Об этом Report заявил профессор международных отношений и безопасности в Университете Брэдфорда Кристоф Блат.

По его словам, пока не совсем ясно, готов ли Иран на самом деле выйти из ДНЯО.

"Если Иран выйдет из ДНЯО, другим государствам, таким как Россия, будет формально запрещено делиться с Ираном ядерными материалами или информацией, они не смогут получать топливо для своих атомных электростанций", - сказал он, добавив, что это повлечет за собой негативные последствия.

Профессор отметил, что это также может спровоцировать дальнейшие санкции. Кроме того, если будет считаться, что Иран действительно обладает ядерным оружием или находится в процессе его приобретения, то это плюс ко всему может спровоцировать военные действия со стороны США и Израиля.

Однако, по мнению эксперта, пока заявления Ирана - всего лишь пустая риторика: "Я считаю, что санкции за выход из ДНЯО таковы, что Иран не станет этого делать", - заключил Кристоф Блат.