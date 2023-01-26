О нас

Политолог: Выход Ирана из ДНЯО спровоцирует рост напряженности в Каспийском регионе

Политолог: Выход Ирана из ДНЯО спровоцирует рост напряженности в Каспийском регионе Если Исламская Республика Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), то это может спровоцировать дополнительную напряженность в Каспийском регионе.
В регионе
26 января 2023 г. 12:14
Политолог: Выход Ирана из ДНЯО спровоцирует рост напряженности в Каспийском регионе

Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может спровоцировать дополнительную напряженность в Каспийском регионе.

Об этом Report заявил профессор международных отношений и безопасности в Университете Брэдфорда Кристоф Блат.

По его словам, пока не совсем ясно, готов ли Иран на самом деле выйти из ДНЯО.

"Если Иран выйдет из ДНЯО, другим государствам, таким как Россия, будет формально запрещено делиться с Ираном ядерными материалами или информацией, они не смогут получать топливо для своих атомных электростанций", - сказал он, добавив, что это повлечет за собой негативные последствия.

Профессор отметил, что это также может спровоцировать дальнейшие санкции. Кроме того, если будет считаться, что Иран действительно обладает ядерным оружием или находится в процессе его приобретения, то это плюс ко всему может спровоцировать военные действия со стороны США и Израиля.

Однако, по мнению эксперта, пока заявления Ирана - всего лишь пустая риторика: "Я считаю, что санкции за выход из ДНЯО таковы, что Иран не станет этого делать", - заключил Кристоф Блат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “İranın nüvə müqaviləsindən çıxması regionda əlavə gərginlik yarada bilər"
Версия на английском языке Expert: Iran's exit from NPT to provoke additional tension in Caspian region

Экслюзивные новости

Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi