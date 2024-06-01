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Политолог: Ввод иностранных военных в Украину сейчас не представляется возможным

Политолог: Ввод иностранных военных в Украину сейчас не представляется возможным 12:14
В регионе
1 июня 2024 г. 12:47
Политолог: Ввод иностранных военных в Украину сейчас не представляется возможным

Ввод иностранной армии на территорию Украины в настоящее время не представляется возможным.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал политолог Максим Яли.

По его словам, это обусловлено внутриполитической ситуацией европейских стран, учетом рисков эскалации их отношений с Россией и другими факторами.

"Однако дискуссии по этому поводу продолжаются. Возможно, в их результате Франция, Польша, страны Балтии направят в Украину военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих, что, конечно, окажет серьезное влияние на боеготовность украинских военных и ситуацию на фронте. Однако это не произойдет в ближайшие два месяца", - сказал Яли.

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Версия на английском языке Political scientist: West not ready to send troops to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı politoloq: Qərb təəssüf ki, ölkəmizə ordu göndərməyə hazır deyil

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