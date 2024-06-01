Политолог: Ввод иностранных военных в Украину сейчас не представляется возможным

12:14

Ввод иностранной армии на территорию Украины в настоящее время не представляется возможным.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал политолог Максим Яли.

По его словам, это обусловлено внутриполитической ситуацией европейских стран, учетом рисков эскалации их отношений с Россией и другими факторами.

"Однако дискуссии по этому поводу продолжаются. Возможно, в их результате Франция, Польша, страны Балтии направят в Украину военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих, что, конечно, окажет серьезное влияние на боеготовность украинских военных и ситуацию на фронте. Однако это не произойдет в ближайшие два месяца", - сказал Яли.