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Политолог: Совместные учения Армении и США - удар по отношениям Москвы и Еревана

Политолог: Совместные учения Армении и США - удар по отношениям Москвы и Еревана Совместные армяно-американское учения в сентябре являются предательством Армении по отношению к России.
В регионе
6 сентября 2023 г. 15:24
Политолог: Совместные учения Армении и США - удар по отношениям Москвы и Еревана
Евгений Михайлов

Совместные армяно-американское учения в сентябре являются предательством Армении по отношению к России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов.

Он отметил, что данное решение Армении является ударом по двухсторонним отношениям между Москвой и Ереваном.

"И опять же, это сближает еще больше интересы Азербайджана и России - стран, которые четко следуют договоренностям и выполняют все обязательства, взятые в ноябре 2020 года, а Армения не выполняет", - добавил Михайлов.

Как ранее сообщили в Минобороны Армении, армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 по 20 сентября.

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Версия на английском языке Political scientist: US-Armenia joint drills - blow to relations between Moscow and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: “ABŞ-Ermənistan təlimləri Moskva ilə İrəvan arasında münasibətlərə zərbədir”

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