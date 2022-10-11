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Политолог: Россия не довольна будущим присутствием ЕС на границе Азербайджана и Армении 

Политолог: Россия не довольна будущим присутствием ЕС на границе Азербайджана и Армении  Российский политолог: Россия не довольна будущем присутствием ЕС на границах Азербайджана и Армении
В регионе
11 октября 2022 г. 10:33
Политолог: Россия не довольна будущим присутствием ЕС на границе Азербайджана и Армении 

Россия не довольна, тем, что миссия европейских наблюдателей будет размещена на границе Азербайджана и Армении, а также тем, что Ереван активно смотрит на Запад и делает все, чтобы разорвать отношения с Россией.

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявила политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова.

По ее мнению, армянская сторона демонстрирует свои намерения и предпочтения, приглашая американских и европейских политиков к участию в разрешении существующей ситуации.

Гревцова отметила, что договоренность о наблюдательной миссии на границе может стать поводом для вмешательства во внутренние дела стран региона: "Запад под предлогом урегулирования этого конфликта будет вмешиваться во внутренние дела этих стран. Таких примеров уже было много. Основная задача в нынешней ситуации Запада - не помирить Азербайджан и Армению, а сделать Ереван антироссийским. К сожалению, инициатива премьер-министра Армении Никола Пашиняна о привлечении Европейской миссии не приведет к урегулированию конфликта".

Она отметила, что азербайджанская сторона, в свою очередь, проводит взвешенную, независимую, внешнюю политику.

Также по ее словам власти Армении не думают об интересах народа: "Власть старается не в интересах народа, а так как выгодно прозападной элите, которая стремится поссорить Москву и Ереван".

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan və Ermənistan sərhədində Aİ-nin gələcək iştirakı Rusiyanı qane etmir”

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