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Политолог: Политика США - или дипломатическая «шизофрения», или хитрый коварный план

Политолог: Политика США - или дипломатическая «шизофрения», или хитрый коварный план «Решение Джо Байдена признать «геноцид армян» негативно повлияет на отношения США и Турции. Таким образом, косвенно повлияет на отношения Вашингтона и Баку. В то же время рано делать какие-то выводы. Однако мы можем предположить, что далее последует волна
В регионе
24 апреля 2021 г. 21:12
Политолог: Политика США - или дипломатическая «шизофрения», или хитрый коварный план
Сергей Марков

«Решение Джо Байдена признать «геноцид армян» негативно повлияет на отношения США и Турции. Таким образом, косвенно повлияет на отношения Вашингтона и Баку. В то же время рано делать какие-то выводы. Однако мы можем предположить, что далее последует волна признания «армянского геноцида» со стороны других стран-союзников США. В этом главная проблема для Турции».

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По словам эксперта, политика США очень часто противоречива и даже непонятна: «Это или дипломатическая шизофрения, или хитрый коварный план. То же самое мы наблюдаем и в отношении России. США выражают желание работать над развитием двусторонних отношений, а потом сразу же объявляет о новых санкциях».

Марков убеждён, что категоричное решение Байдена пролоббировано армянской диаспорой. Он считает, что признание «геноцида» поможет армянским диаспорам подавать в суды различных государств: «В ближайшем будущем Турция получит серьезные проблемы, которые возникнут из-за большого количества судебных исков. Любые действия в отношении Армении будут во многом формироваться исходя из того, что Турция станет принципиальным виновником в этих плохих отношениях».

Комментируя дальнейшее развитие событий, политолог отметил, что ответных мер со стороны Турции не последуют: «Турки просто сделают для себя выводы насчёт надёжности США как стратегического партнера».

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