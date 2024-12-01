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Политолог: Определенные круги пытаются реализовать коварный сценарий Запада в Грузии

Политолог: Определенные круги пытаются реализовать коварный сценарий Запада в Грузии Сегодня определенные круги пытаются реализовать коварный сценарий Запада в отношении Грузии.
В регионе
1 декабря 2024 г. 17:56
Политолог: Определенные круги пытаются реализовать коварный сценарий Запада в Грузии

Сегодня определенные круги пытаются реализовать коварный сценарий Запада в отношении Грузии.

Об этом в беседе с корреспондентом местного бюро Report заявил грузинский политолог Петре Мамрадзе.

По его словам, западные политики хотят добиться своих целей, поддерживая силы, дестабилизирующие ситуацию в Грузии.

"Эти силы пытаются всеми возможными способами свергнуть легитимное правительство, которое ставит во главу угла мнение народа и принимает законы с учетом его будущего. Поддерживаемая ими (Западом - ред.) власть будет марионеточной. В первую очередь они попытаются отменить Закон "О прозрачности иностранного влияния", присвоив таким образом зарубежное финансирование без какой-либо проверки и контроля. Затем их целью является продвижение ЛГБТ и отмена закона о семейных ценностях. Но грузинский народ понимает, что не стоит поддаваться на эти уловки", - подчеркнул П.Мамрадзе.

Политолог отметил, что Грузия не открыла второй фронт против России, что посчитали на Западе "предательством".

"Но на самом деле Запад хочет осуществить это руками других стран. ЕС сейчас старается привести к власти поддерживаемую ею оппозицию и реализовать коварные планы, которые не удалось осуществить при нынешней власти. Известные решения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе были вынужденными. Потому что за последние четыре года вопрос евроинтеграции и финансирования из Европы приводит к шантажу со стороны Европы. Теперь они угрожают правительству, говоря, что направят финансирование оппозиционным медиаканалам и близким им НПО, выступающим против правительства. Несмотря на то, что мы находимся в лучшем положении, чем Украина и Молдова, нас не принимают в ЕС. Потому что действующая власть не делает то, что требуют на Западе, защищает национальные интересы. Такой шантаж и постоянное давление исчерпали терпение власти, и было принято решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Теперь у Запада не осталось других рычагов давления на Грузию", - заключил Петре Мамрадзе.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: Bəzi qüvvələr Qərbin Gürcüstanla bağlı məkrli ssenarisini reallaşdırmağa cəhd edirlər

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