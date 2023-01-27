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Французский политолог о нападении на посольство Азербайджана: Терроризм - оружие трусов

Французский политолог о нападении на посольство Азербайджана: Терроризм - оружие трусов Сегодняшняя утренняя атака в Иране показывает, что некоторые люди не стремятся к миру на Кавказе.
В регионе
27 января 2023 г. 17:14
Французский политолог о нападении на посольство Азербайджана: Терроризм - оружие трусов

Сегодняшняя утренняя атака на посольство Азербайджана в Иране показывает, что некоторые люди не стремятся к миру на Кавказе.

Об этом Report заявил директор Международного совета по дипломатии и диалогу, французский политолог Эрик Гозлан.

"Терроризм - оружие трусов, оружие тех, у кого нет аргументов, а также тех, кто отказывается от мира", - сказал он.

По словам политолога, Европа и Соединенные Штаты должны понять, что Иран ведет игру в войну на Кавказе.

"Они также должны наконец добиваться мира, требуя исключения из этого процесса всех приближенных к муллам", - добавил Э.Гозлан.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Fransalı politoloq: “Terror qorxaqların silahıdır”
Версия на английском языке French political scientist on attack on Azerbaijani embassy: Terrorism - weapon of cowards

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