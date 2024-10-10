Политолог: Некоторые силы в Грузии служат интересам США и западных стран

Некоторые силы в Грузии служат интересам США и западных стран.

Некоторые силы в Грузии служат интересам США и западных стран.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил грузинский политолог Георгий Хаиндрава.

Он отметил, что эти силы, являющиеся марионетками в руках Запада и США, ведут грузинский народ к катастрофе.

"Одной из тех, кто стоит во главе таких сил, является президент Саломе Зурабишвили. Она уже давно не президент Грузии, а резидент Запада. Ее назначили главой иностранных агентов и проинструктировали относительно совершения революции в Грузии. Этот сценарий был написан в Институте Маккейна в США".

Политолог подчеркнул, что любая сила, стремящаяся создать беспорядки в стране, является врагом грузинского народа.

"Нынешний президент обманула народ и отвернулась от своих сторонников. Я уверен, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержит победу на выборах и завершит вопрос импичмента", - подчеркнул Хаиндрава.