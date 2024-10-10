Некоторые силы в Грузии служат интересам США и западных стран.
Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил грузинский политолог Георгий Хаиндрава.
Он отметил, что эти силы, являющиеся марионетками в руках Запада и США, ведут грузинский народ к катастрофе.
"Одной из тех, кто стоит во главе таких сил, является президент Саломе Зурабишвили. Она уже давно не президент Грузии, а резидент Запада. Ее назначили главой иностранных агентов и проинструктировали относительно совершения революции в Грузии. Этот сценарий был написан в Институте Маккейна в США".
Политолог подчеркнул, что любая сила, стремящаяся создать беспорядки в стране, является врагом грузинского народа.
"Нынешний президент обманула народ и отвернулась от своих сторонников. Я уверен, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержит победу на выборах и завершит вопрос импичмента", - подчеркнул Хаиндрава.