Политолог: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - нарушение Венской конвенции

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением Венской конвенции со стороны Ирана.

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением Венской конвенции со стороны Ирана.

Об этом Report заявил политолог, профессор международной безопасности в Городском университете Дублина Кристиан Каунерт.

По мнению профессора, данное нападение можно рассматривать как "сигнал Азербайджану, как близкому союзнику Израиля, Израилю и всему западному миру в целом".

Эксперт отметил, что, по всей вероятности, Иран причастен к нападению на посольство Азербайджана, однако будет достаточно сложно привлечь его к ответственности. "Но это [нападение на посольство -ред.] безусловно, можно рассматривать как нарушение Венской конвенции", - заключил Кристиан Каунерт.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался в здание дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.