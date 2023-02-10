О нас

Политолог: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - нарушение Венской конвенции

Политолог: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - нарушение Венской конвенции Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением Венской конвенции со стороны Ирана.
В регионе
10 февраля 2023 г. 14:10
Политолог: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - нарушение Венской конвенции

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением Венской конвенции со стороны Ирана.

Об этом Report заявил политолог, профессор международной безопасности в Городском университете Дублина Кристиан Каунерт.

По мнению профессора, данное нападение можно рассматривать как "сигнал Азербайджану, как близкому союзнику Израиля, Израилю и всему западному миру в целом".

Эксперт отметил, что, по всей вероятности, Иран причастен к нападению на посольство Азербайджана, однако будет достаточно сложно привлечь его к ответственности. "Но это [нападение на посольство -ред.] безусловно, можно рассматривать как нарушение Венской конвенции", - заключил Кристиан Каунерт.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался в здание дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum Vyana Konvensiyasının pozulmasıdır”
Версия на английском языке Political scientist: Attack on Azerbaijani embassy in Tehran – breach of Vienna Convention

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi