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Политолог: Миротворцы РФ должны принять кардинальные меры из-за провокаций Армении в Карабахе   

Политолог: Миротворцы РФ должны принять кардинальные меры из-за провокаций Армении в Карабахе    Российским миротворцам необходимо, принимать какие-то кардинальные меры в защиту интересов России и, собственно самих себя, потому что терпеть подобное непозволительно, опять же очевидно, что меры должны быть грамотными, потому что на жёсткий ответ как ра
В регионе
30 августа 2023 г. 13:36
Политолог: Миротворцы РФ должны принять кардинальные меры из-за провокаций Армении в Карабахе   
Евгений Михайлов

Российским миротворцам необходимо принимать какие-то кардинальные меры для своей защиты, правда, это должно быть сделано грамотно.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов, комментируя последние провокации армян против российских военных в Карабахском регионе Азербайджана, где они временно размещены.

По мнению политолога, жесткий ответ - как раз то, на что рассчитывают устроители подобных провокаций. "Не нужно давать повод Еревану кричать на весь мир, что российские миротворцы нарушают условия своего пребывания в регионе и так далее",- сказал Михайлов.

Эксперт отметил, что Армения четко взяла прозападную позицию и пытается продвигать интересы Франции: "Я не удивлен, что в Карабахе продолжаются провокации в отношении российских миротворцев. Армения четко взяла прозападную позицию в данном вопросе и пытается продвинуть интересы Франции, о чем говорит миссия ЕС и многочисленные митинги с требованием ухода российских миротворцы из региона и в принципе вывода российских войск из Армении. Подобные выступления мы видим регулярно. Сейчас, чем больше разговоров о финале переговоров и подходе к мирному договору, Армения и определенные силы в Карабахе предпринимают максимум усилий для дестабилизации обстановки".

"Я ожидаю, что провокации будут только усиливаться, потому что Ереван и его союзники фактически загнаны в угол. Азербайджан четко стоит на своих позициях, Россия продолжает оставаться в роли миротворца, и это не нравится Франции, ее союзникам, и тем, кто заинтересован в разжигании конфликта на Южном Кавказе и используют Армению в собственных интересах", - сказал он.

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Версия на английском языке Expert: Russian peacekeepers must take drastic measures due to Armenia’s provocations in Karabakh

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