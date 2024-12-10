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Политолог Мамрадзе: Деньги на протесты в Грузии идут с Запада

Политолог Мамрадзе: Деньги на протесты в Грузии идут с Запада Деньги на спонсирование протестов в Грузии поступают от западных организаций.
В регионе
10 декабря 2024 г. 13:36
Политолог Мамрадзе: Деньги на протесты в Грузии идут с Запада

Протесты в Грузии спонсируются западными организациями, деньги поступают с Запада.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Россия", об этом заявил бывший руководитель аппарата экс-президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, политолог Петр Мамрадзе.

По его словам, большинство участников беспорядков в столице - это молодежь из богатых семей и люди, которых спонсируют богатые партии и западные организации.

"Это целая сеть неправительственных организаций, НПО, которые не то чтобы являются гражданским обществом, а ровным счетом наоборот, являются инструментом в руках режима Саакашвили. Они остались. Деньги идут с Запада. Какие-то там USAID, или Институт демократии, или Республиканский институт и так далее...", - сказал Мамрадзе.

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что республика приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

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