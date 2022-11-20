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Политолог Кивирян заявил, что у Франции богатый опыт заигрывания с армянами

Политолог Кивирян заявил, что у Франции богатый опыт заигрывания с армянами У Франции довольно богатый опыт заигрывания с армянами.
В регионе
20 ноября 2022 г. 16:58
Политолог Кивирян заявил, что у Франции богатый опыт заигрывания с армянами

У Франции довольно богатый опыт заигрывания с армянами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил политолог Аргишти Кивирян в ходе дискуссии на тему "Влияние происходящих в мире процессов на Армению".

По его словам, Франция превратит решение Сената, который носит рекомендательный характер, в предмет торговли с Азербайджаном.

Аналитик считает, что если бы Франция действительно хотела помочь Армении, она могла бы предоставить ей оружие, боеприпасы и разведывательные данные во время 44-дневной войны.

"По имеющейся у меня информации, Азербайджан получает довольно много разведывательных данных со спутниковых систем, созданных французами. Если бы Франция предоставила Армении 10 процентов вооружений, которые в настоящее время поставляются Украине, это было бы в 100 раз эффективнее не имеющих даже юридической силы заявлений. В политике такие заявления являются торговым предложением, адресованным другой стороне. У Франции очень эффективные виды вооружений, из которых Армения не получила даже одного патрона", - подчеркнул Кивирян.

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Версия на азербайджанском языке Arqişti Kiviryan: “Fransanın erməniləri oynatmaqla bağlı zəngin təcrübəsi var”

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