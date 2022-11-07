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Политолог: Иран норовит перейти красную черту

Политолог: Иран норовит перейти красную черту Официальный Тегеран нарушает права соседей по многим региональным вопросам и норовит перейти так называемую красную черту.
В регионе
7 ноября 2022 г. 12:09
Политолог: Иран норовит перейти красную черту

Официальный Тегеран нарушает права соседей по многим региональным вопросам и норовит перейти так называемую красную черту.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов.

"Иран очень неправильно ведет себя по отношению к соседям в регионе. То, что сейчас происходит между Баку и Тегераном совершенно не делает чести Ирану", - заявил он.

По его словам, официальный Тегеран допускает ошибку, проводя подобную политику.

"Наших связей было достаточно, чтобы их развивать, но Иран начал проявлять здесь биполярную неосмотрительность: одной рукой он создавал, другой рукой он разрушает то, что связывало нас долгие годы", - отметил Т.Аббасов.

По его мнению, данная политика является очень опасной и неуместной, которая угрожает прежде всего самому Ирану, у которого и без того очень недружественное окружение в регионе.

"Ирану прежде чем обвинять соседей, надо посмотреть на себя со стороны и разобраться, в чем он неправ",- сказал эксперт, добавив, что политика перманентной конфронтации по отношению к соседям обязательно подлежит пересмотру.

Политолог подчеркнул, что Ирану нужно прийти к новым решениям и реформироваться.

"Если они к этому не придут, то сами потеряют, и это будет очень печальный исход для Тегерана", - заключил Т.Аббасов.

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