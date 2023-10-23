Политолог: Грузия воздерживается от участия во встрече "3+3", остерегаясь негативной реакции европейских партнеров

Власти Грузии решили воздержаться от участия в министерской встрече регионального формата "3+3" в Тегеране, так как считают, что это может вызвать недовольство их европейских партнеров.

Власти Грузии решили воздержаться от участия в министерской встрече регионального формата "3+3" в Тегеране, так как считают, что это может вызвать недовольство их европейских партнеров.

Об этом грузинскому бюро Report сказал глава грузинского Центра стратегического планирования, политолог Леван Мамаладзе.

"Участие Грузии во встрече в Тегеране может вызвать недовольство европейских партнеров, что в свою очередь может негативно сказаться на решении о членстве Грузии в Европейском союзе. Поэтому руководство Грузии решило воздержаться от участия", - сказал он.

По его словам, решение о членстве Грузии в ЕС должно быть принято до конца года: "На самом деле, грузинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы сесть за один стол с Азербайджаном, Арменией, Ираном, Россией и Турцией. Однако сейчас говорить об этом рано, поскольку в настоящее время Грузия нацелена на Европу. Позиция Тбилиси касательно регионального формата "3+3" прояснится ближе к концу года, когда Брюссель обнародует решение касательно членства Грузии в ЕС".

Отметим, что первая министерская встреча в формате "3+3" состоится в Тегеране сегодня, 23 октября. Азербайджан на встрече представит глава МИД Джейхун Байрамов.

Встреча в Тегеране пройдет без участия представителя из Грузии.