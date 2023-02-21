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Политолог: Грузия может предложить создание новой платформы сотрудничества мирного Южного Кавказа

Политолог: Грузия может предложить создание новой платформы сотрудничества мирного Южного Кавказа Трехсторонняя встреча лидеров государств Южного Кавказа на Мюнхенской конференции является исторической встречей.
В регионе
21 февраля 2023 г. 14:48
Политолог: Грузия может предложить создание новой платформы сотрудничества мирного Южного Кавказа

Грузия может предложить создание новой платформы сотрудничества мирного Южного Кавказа с участием трех стран региона.

Об этом Report заявил грузинский политолог Вахтанг Маисая.

По его словам, участие лидеров трех стран региона на панели Мюнхенской конференции, посвященной теме построения безопасности на Южном Кавказе является историческим моментом. "Это говорит о возможности нового формата сотрудничества", - считает он.

По его мнению, это очень важный шаг, который положительно скажется на региональной безопасности.

"Подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией уже не за горами. Стороны уже фактически признали, что они готовы к подписанию такого договора. Я думаю, что грузинская сторона может предложить создание новой платформы сотрудничества мирного Кавказа на основе трех государств Южного Кавказа", - предположил В.Маисая.

Политолог подчеркнул, что в этом контексте еще более возрастает роль Зангезурского коридора.

"Здесь уже появляется общая геоэкономическая основа для сотрудничества Азербайджана, Грузии и Армении. Я думаю, что Зангезурский коридор также повысит потенциал развития Среднего коридора, который будет связывать Китай с Евросоюзом и наоборот", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülh naminə yeni əməkdaşlıq platformasının yaradılmasını təklif edə bilər”
Версия на английском языке Political scientist: Georgia can propose creation of new cooperation platform for peaceful South Caucasus

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