Политолог: Мировые державы используют Армению в борьбе с Россией

Отправление в Армению гражданской миссии ЕС играет роль разведки, это не миротворческая миссия направленная на сглаживание конфронтации между Азербайджаном и Арменией

Направленная в Армению гражданская миссия Европейского союза играет роль разведки, это не миротворческая миссия по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

"В первую очередь, миссия будет заниматься наблюдением за российскими миротворцами, разработкой плана выдавливания России из Армении и с Южного Кавказа. Ереван сейчас занимает недружественную позицию по отношению к Москве в данном вопросе",- отметил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что Армения отказывается выполнять пункты трехстороннего соглашения, подписанного между лидерами Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. "Армения открыто блокирует любые подвижки к подписании мирного договора",- сказал он.

По словам Михайлова, мировые державы используют Армению в борьбе с Россией:" Франция является сторонником Армении, Макрон заявлял о том, что поддерживает Армению в борьбе против России. Армения уже играет на три фронта, их так называемые партнеры с каждым днем вызывают все больше недоумения, на что Россия должна и будет реагировать".