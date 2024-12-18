Политолог: Франция после позорного бегства из Африки не годится на роль "спасителя" Армении

Военное сотрудничество Армении с европейскими странами не способно обеспечивать безопасность страны.

Военное сотрудничество Армении с европейскими странами не способно обеспечивать безопасность страны.

Как передает Report , такое мнение высказал армянский политолог Григор Баласанян в программе Sputnik Армения "Абовян time".

"Та же Франция после позорного бегства из Африки вряд ли годится на роль "спасителя" Армении. И случись что – ни Французский легион, ни любое другое подразделение не перебросят воевать за Армению. В лучшем случае ограничатся передачей нескольких бронемашин и поставками артиллерийских самоходок "Цезарь", - подчеркнул политолог.

Эксперт также коснулся взаимодействия Армении с Россией, подчеркнув, что при должной работе можно было бы наладить хорошее военно-техническое сотрудничество.

Напомним, что ранее министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню обсудил ход реализации двусторонних соглашений.