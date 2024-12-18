О нас

Политолог: Франция после позорного бегства из Африки не годится на роль "спасителя" Армении

Политолог: Франция после позорного бегства из Африки не годится на роль "спасителя" Армении Военное сотрудничество Армении с европейскими странами не способно обеспечивать безопасность страны.
В регионе
18 декабря 2024 г. 00:38
Политолог: Франция после позорного бегства из Африки не годится на роль спасителя Армении

Военное сотрудничество Армении с европейскими странами не способно обеспечивать безопасность страны.

Как передает Report, такое мнение высказал армянский политолог Григор Баласанян в программе Sputnik Армения "Абовян time".

"Та же Франция после позорного бегства из Африки вряд ли годится на роль "спасителя" Армении. И случись что – ни Французский легион, ни любое другое подразделение не перебросят воевать за Армению. В лучшем случае ограничатся передачей нескольких бронемашин и поставками артиллерийских самоходок "Цезарь", - подчеркнул политолог.

Эксперт также коснулся взаимодействия Армении с Россией, подчеркнув, что при должной работе можно было бы наладить хорошее военно-техническое сотрудничество.

Напомним, что ранее министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню обсудил ход реализации двусторонних соглашений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Politoloq: Fransa Afrikadakı "biabırçı qaçış"dan sonra Ermənistanın xilaskarı rolunu oynaya bilməyəcək

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi