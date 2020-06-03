Политолог: Европа нанесла Армении серьезный удар - МНЕНИЕ

"Рост числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане диктует необходимость придерживаться мер карантина. В Армении, численность населения которой в три раза меньше, чем в Азербайджане, царит удручающее положение, что констатировал и премьер-министр Никол Пашинян. Численность фактов инфицирования в Армении возросла в 13 раз по сравнению с мартом и апрелем. Для крохотной Армении это настоящая трагедия".

Об этом Report сообщил директор Исследовательского центра "Атлас", политолог Эльхан Шахиноглу.

2 июня на брифинге Никол Пашинян предложил населению два варианта выхода из сложившейся ситуации:

"В качестве первого варианта он предложил людям в массовом порядке серьезно придерживаться мер карантина, благодаря которым Армения постепенно начнет выходить из нынешней тяжелой ситуации.

В качестве второго варианта он отметил, что несоблюдение правил вынудит прибегнуть к ограничительным мерам. А это значит, - отметил Пашинян, что экономика Армении и без того в связи с эпидемией скатившаяся в глубокий кризис, погрязнет в социальной трагедии. По словам армянского премьера, возможности государства ограничены, и Армения еще долгие годы не сможет оправиться от тяжелой экономической ситуации".

Э.Шахиноглу отметил, что к словам Пашиняна в Армении мало кто прислушивается: "Пашинян показал фотографии жителей одного из армянских городов в битком набитом старом автобусе. На фотографии армяне запечатлены выходящими без масок с завода и заталкивающими друг друга в автобус. Спустя некоторое время появилась информация о том, что завод был закрыт на трехдневный карантин, что вызвало возмущение работников, поскольку прекращение деятельности предприятия означает заморозку зарплат и ухудшение их социального положения. Пашинян объяснил всю трагичность положения тем, что в Армении еще много инфицированных, которые не прошли тест и большой источник опасности кроется именно в этом.

Директор Исследовательского центра "Атлас", политолог Эльхан Шахиноглу: "Однажды Москва и Тегеран, подобно Европе, могут решить обезопасить себя от ветхих армянских самолетов".

Пашинян, призывающий людей неукоснительно следовать правилам, вскоре сам заразился вирусом, став антипримером для армян. Он утверждает, что заразился коронавирусом от своего помощника, принесшего ему воду, однако в Армении в это мало кто верит. В Армении широко обсуждают приезд Пашиняна в оккупированную Шушу и участие там в пиршестве без маски и без учета социальной дистанции. Если премьер сам не соблюдает правила и подхватил вирус, кто станет прислушиваться к его словам о необходимости следования правилам?"

По словам политолога, Европа нанесла Армении тяжелый удар: "Как известно, Европейский Союз запретил армянским авиакомпаниям осуществлять полеты в страны Европы. Причина проста. Самолеты Армении стары и непригодны к полетам. У Армении нет средств, чтобы приобрести новые пассажирские лайнеры. Старые самолеты представляют угрозу для Европы, и неизвестно, что может приключиться с ними в воздушном пространстве той или иной страны.

Европа вправе обезопасить себя от старых самолетов. А это значит, что самолеты армянских авиакомпаний смогут осуществлять полеты в лучшем случае в Россию или Иран. Однажды Москва и Тегеран, подобно Европе, могут пожелать обезопасить себя от ветхих армянских самолетов. Стратегическое партнерство, разумеется, никто не отменял, однако Россия и Иран вынуждены защищать себя от опасных пассажирских лайнеров. При таком раскладе армянские авиакомпании Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball ждет неминуемое банкротство".