Политолог: Третья война станет концом армянской государственности

"Основу армянской оппозиции составляет "карабахский клан". А они хотят "мести". Им удалось собрать вокруг себя всего пять тысяч человек, и эта цифра постепенно сокращается. То есть, шаги оппозиции пока не являются решающими".

"Основу армянской оппозиции составляет "карабахский клан". А они хотят "мести". Им удалось собрать вокруг себя всего пять тысяч человек, и эта цифра постепенно сокращается. То есть, шаги оппозиции пока не являются решающими".

Об этом Report заявил политолог, профессор Габиль Гусейнли.

"Поддерживающие "карабахский клан" – это армянская диаспора в России и некоторая часть российской политической элиты. Тем не менее, события в регионе ослабляют позиции Кремля. Глобальные процессы развиваются в пользу Азербайджана. Это понимают и в Ереване", - отметил он.

По мнению Г.Гусейнли, у Армения нет иного пути, кроме подписания мирного договора:

"Оппозиция не сможет предпринять какие-то шаги. Карабах останется составной частью Азербайджана и в будущем. Это значит, что начало третьей Карабахской войны нереально. В регионе решающей силой является азербайджано-турецкий тандем. Если начнется третья война, это станет концом армянской государственности. Это хорошо понимает премьер-министр Никол Пашинян, поэтому борется с оппозицией".

Отметим, что в Армении почти две недели продолжается акция протеста оппозиции. Участники акции обвиняют Пашиняна в предательстве.