Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте

Нормализация отношений между Ираном и Азербайджаном возможно только при тщательном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшем 27 января.

Нормализация отношений между Ираном и Азербайджаном возможно только при тщательном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшем 27 января, и привлечения непосредственных исполнителей и заказчиков к ответственности.

Об этом Report заявил украинский политолог Алексей Буряченко.

По его словам, учитывая существующие обстоятельства и твердо озвученные Азербайджаном требования, можно предположить, что по инициативе азербайджанской стороны может произойти снижение уровня дипломатических отношений с Ираном до уровня временных поверенных.

"Вопрос не будет решен, пока власти Ирана не сделают основательных выводов, гарантировав справедливое наказание виновных и недопущение повторения того, что случилось", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что обстоятельства вышеупомянутого инцидента озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности сам президент Азербайджана Ильхам Алиев, обоснованно предположив, что нападение на посольство было осуществлено по инициативе и под прикрытием представителей иранского истеблишмента.

"Действительно, этот инцидент, по моему мнению, прост только на первый взгляд... Слабая реакция правоохранителей на начальном этапе, где, по словам Алиева, “террориста не разоружали в течение 30-40 минут, приезжали и уезжали полицейские машины и сотрудники службы безопасности”, в совокупности с последующим свободным интервью иранским медиа преступника, не закованного в наручники, выглядит, по меньшей мере, очень странно... Да и заключение экспертизы о его невменяемости, которая была проведена за два дня, также вызывает целый ряд обоснованных сомнений и скепсиса", - добавил А.Буряченко.

По словам политолога, создается впечатление, что кто-то умышленно подослал преступника, которому обещали "спустить дело на тормозах", совершить кровавую провокацию против посольства Азербайджана, а затем создал условия для освещения этих событий "из первых уст", чтобы посмотреть на последующую реакцию. При этом добавил, что эти действия имеют откровенные признаки терроризма.

А.Буряченко подчеркнул, что на властях Ирана лежит полная ответственность за ненадлежащее обеспечение безопасности диппредставительства другого государства, что определенно можно рассматривать как нарушение Венской конвенции.

Более того, он видит возможность дальнейшего негативного развития событий. Данный инцидент может спровоцировать определенную политическую дестабилизацию в Ближневосточном регионе в целом, считает эксперт.

"Учитывая обстоятельства, эвакуация посольства Азербайджана видится как временная, но абсолютно оправданная превентивная мера со стороны Баку", - пояснил эксперт.

В заключение А.Буряченко сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, бесспорно, имеет право называть данный акт насилия террором и требовать его должного скорейшего расследования.