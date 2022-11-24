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Политолог: Члены ОДКБ имеют более тесные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией

Политолог: Члены ОДКБ имеют более тесные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией Государства-члены Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеют более тесные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией
В регионе
24 ноября 2022 г. 14:24
Политолог: Члены ОДКБ имеют более тесные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией

Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеют более тесные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией.

Об этом Report заявил политолог Заур Мамедов.

По его словам, Армения возлагает надежды на страны Запада - на США и в первую очередь на Францию, пытаясь минимизировать российское присутствие в стране.

Как отметил эксперт, об этом свидетельствуют регулярные митинги в Ереване против России. "Если мониторить армянские СМИ и заявления НПО Армении, более половины из них ежедневно критикуют Россию за действия, не отвечающие интересам Армении. Непоследовательность армянской политики привела к тому, что Ереван, как до, как и после войны изолирован от региональных и международных процессов",- отметил политолог.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко месяц назад на внеочередном заседании ОДКБ сказал правду, раскритиковав действия армянского премьер-министра Николы Пашиняна, который фактически поставит ультиматум России, Беларуси, Казахстану и другим членам организации - выбрать: Азербайджан или Армения. Пашинян ведь прекрасно понимал, что никто делать выбор не будет, и сами члены ОДКБ имеют более тесные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией",- подчеркнул З. Мамедов.

Политолог отметил, что действия Армении наносят ущерб политическим процессам в регионе, так как именно Ереван пригласил в регион миссию ЕС, "что является важным сигналом для России и Ирана".

По его словам, Москва, видя такое отношение Еревана, молчать не будет: "У России всегда есть план Б в отношении Пашиняна".

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