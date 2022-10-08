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Политолог: Армянский народ становится разменной монетой крупных держав

Политолог: Армянский народ становится разменной монетой крупных держав "Россия всегда приветствовала любые инициативы, способные привести к миру на Южном Кавказе".
В регионе
8 октября 2022 г. 17:52
Политолог: Армянский народ становится разменной монетой крупных держав
Евгений Михайлов

"Россия всегда приветствовала любые инициативы, способные привести к миру на Южном Кавказе".

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

По его словам, когда эти инициативы перехватывают откровенные враги Москвы при непосредственном содействии казалось бы стратегического союзника в лице Армении, то подобная ситуация вызывает множество вопросов.

"Ереван на волне событий, связанных с Украиной, решил поиграть с Москвой. Размещение миссии ЕС на территории Армении, на мой взгляд, откровенно враждебный шаг, учитывая наличие нашей военной базы в Гюмри и миротворческого контингента в Карабахе. Армянские иллюзии о том, что Россия сейчас слабеет, глубоко ошибочны. Мы же понимаем, что армянский народ, который мы столетия защищали, вновь становится разменной монетой крупных держав. Ценой этих игр станет потеря государственности. Никто не задумывается над последствиями подобного. Мне жаль армянский народ, затуманенный обещаниями...", - сказал политолог.

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