Политолог: Армения, вроде бы улыбаясь России, вонзает нож в спину

"Героизация фашизма недопустима"

"Я считаю, что памятники фашистам не должны находиться ни на каких территориях, в том числе и на тех, что ранее входили в состав СССР. Я не понимаю, каким образом российские солдаты будут маршировать 9 мая, понимая, что рядом с ними находится памятник Гарегину Нжде, тому человеку, который пропагандировал убийства людей, советских граждан и в этом участвовал. В истории он остался генералом третьего рейха, то есть фашистом, который занимался пропагандой убийства целых народов". Об этом российскому бюро Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что у него вызывает непонимание позиция армянской стороны: "Армения прекрасно знает, как Россия относится к подобным памятникам и пропаганде идеализации фашизма. Ведь Россия уже заявляла то, кем является Нжде. Сохранение этого памятника в Ходжавенде является вызовом России. Россия всегда соблюдала и будет соблюдать свои обязательства. Поэтому, я считаю, армяне сами должны взять и снести этот памятник. А они наоборот устраивают какие-то акции типа #ЭтоВамНеАрмавир. Россия должна, на мой взгляд, проявить жесткую позицию и потребовать, чтобы до 9 мая памятник был уничтожен, стёрт с лица земли. По-другому не должно быть. Героизация фашизма недопустима. Армения вроде бы нам и улыбается, но с другой стороны вонзает нож в спину", - заявил Е. Михайлов.

Комментируя недавнее заявление президента США Джо Байдена касательно так называемого "геноцида армян", российский эксперт подчеркнул: "США никогда не окажут содействие. Америка заинтересована в том, чтобы в регионе был хаос. Конечно же, она так содействует, дав надежду своим заявлением о "геноциде" националистическим силам Армении на реванш. Но он невозможен. Америка пытается любыми способами сохранить своё влияние на все остальные части мира. Но это не получится. Американцы сами подрезали сук, на котором сидят. Турция ещё больше вступит в партнёрские отношения с Россией, в том числе и Азербайджан".