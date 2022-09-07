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Политик-азербайджанец выдвинет свою кандидатуру на пост президента Турции

Политик-азербайджанец выдвинет свою кандидатуру на пост президента Турции Бывший депутат от Партии националистического движения Турции (MHP) Синан Оган объявил, что будет баллотироваться в президенты.
В регионе
7 сентября 2022 г. 11:55
Политик-азербайджанец выдвинет свою кандидатуру на пост президента Турции

Бывший депутат от Партии националистического движения Турции (MHP) Синан Оган объявил, что будет баллотироваться в президенты.

Об этом политик написал на своей странице в Twitter, сообщает Report.

Он назвал себя "независимым кандидатом в президенты от турецких националистов".

Ранее Синан Оган заявил, что может стать кандидатом: “Если Кылычдароглу станет кандидатом, я тоже выдвину свою кандидатуру”.

Азербайджанец по национальности Синан Оган родился в турецком городе Игдыр. Он был депутатом Великого Национального собрания Турции с 2011 по 2015 годы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əsilli türkiyəli siyasətçi prezidentliyə namizəd olacağını açıqlayıb

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