Politico: Украина имеет план на случай гибели Зеленского

Украина имеет план на случай гибели президента в условиях войны, хотя публично об этом украинские чиновники говорить отказываются.

Украина имеет план на случай гибели президента в условиях войны, хотя публично об этом украинские чиновники говорить отказываются.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что вопрос возможного убийства президента российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе. Зеленский является не просто формальным руководителем государства: он лично играет ключевую роль в привлечении международной поддержки для борьбы с Россией.

Politico напоминает, что в начале полномасштабной войны, по заявлениям украинских чиновников, российская сторона совершила несколько попыток ликвидации украинского президента, а радикально настроенные российские депутаты и "военкоры" до сих пор регулярно требуют убить Зеленского.

"Из-за угрозы, которая нависла над его жизнью, зарубежные визиты Зеленского планируются с максимальной секретностью. Украинские чиновники были в ярости в феврале этого года, когда за три дня до его ожидаемого приезда появилась информация о запланированном визите в Брюссель, что поставило под угрозу его поездку", – пишет издание.

Издание отмечает, что несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского существует. Еще в прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что "украинцы имеют планы" по "непрерывности правительства".

Формально, по Конституции, линия передачи власти является четкой: когда президент не может выполнять свои обязанности, председатель Верховной Рады Украины берет на себя его обязанности. Politico отмечает, что текущий председатель Верховной Рады - Руслан Стефанчук - не имеет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

Издание предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством будут Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется на должности главнокомандующего армии.