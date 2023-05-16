Politico: Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16

Украина надеется получить от западных союзников до 50 истребителей F-16. Вопрос поставок боевых самолетов может быть обсужден на саммитах G7 и НАТО, которые соответственно пройдут в Японии и Литве.

Украина надеется получить от западных союзников до 50 истребителей F-16. Вопрос поставок боевых самолетов может быть обсужден на саммитах G7 и НАТО, которые соответственно пройдут в Японии и Литве.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты воздушного пространства", - сказал он, отметив, что Украине сейчас "нечем остановить" российские самолеты.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы данная тема стала одной из главных на саммите G7, который пройдет в Хиросиме, и встрече лидеров стран НАТО в июле в Вильнюсе. Западные лидеры во время последнего европейского турне Зеленского заверили его в том, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

Хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Киеву F-16, но как заявил Сак, у этих стран "есть важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "вдохновили" таких союзников, как США и Турция.