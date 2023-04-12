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Politico: Иран тайно обсуждает с Китаем и РФ приобретение санкционного ракетного топлива

Politico: Иран тайно обсуждает с Китаем и РФ приобретение санкционного ракетного топлива Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией о приобретении ракетного топлива, который включен в санкционный список ООН.
В регионе
12 апреля 2023 г. 14:18
Politico: Иран тайно обсуждает с Китаем и РФ приобретение санкционного ракетного топлива

Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией о приобретении ракетного топлива, который включен в санкционный список ООН.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Китай и Россия ведут тайные переговоры с Ираном по пополнению Исламской Республикой запаса ключевого химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет", - пишет издание, ссылаясь на дипломатические источники.

Сообщается, что Тегеран провел параллельные переговоры с должностными лицами и подконтрольными правительствам организациями обеих стран, в том числе с государственным производителем химикатов "Анозит" по приобретению большого количества перхлората аммония (ПА). Он является ключевым компонентом твердого ракетного топлива.

По словам дипломатов, эти переговоры возглавил иранский дипломат Саджад Ахадзаде, являющийся "советником по технологиям" Тегерана в Китае и в регионе в целом. Точное количество ПА, которое Иран хочет приобрести, неизвестно, но дипломаты, знакомые с его планами, считают, что этого будет достаточно для создания тысяч ракет, включая ракету Zolfaghar, которая имеет дальность полета 700 км.

По мнению дипломатов, если соглашение будет заключено, то некоторые из этих ракет могут быть использованы Россией против Украины.

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